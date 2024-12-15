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Philip K. Dick's Electric Dreams

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 15.12.2024
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Philip K. Dick's Electric Dreams

Folge 10: Autofac

49 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12

Der berühmte Sci-Fi-Autor Philip K. Dick liefert mit seinen Kurzgeschichten die Vorlage zur starbesetzten Serie: Jede Folge spielt in einer mehr oder weniger entfernten Zukunft. Neben fantastischen Welten, Reisen durch den Weltraum und Angriffen durch Aliens, steht der Mensch in all seinen Facetten im Vordergrund einer jeden Erzählung.

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