Philip K. Dick's Electric Dreams
Folge 2: Das Vater-Ding
46 Min.Ab 12
Außerirdische greifen die Erde an. Charlie erkennt schnell, dass im Zuge des Angriffs Menschen durch gefährliche Monster ersetzt werden. Er ist nicht nur für den Schutz seiner Mutter verantwortlich, sondern für die Rettung des gesamten Planeten und seiner Bewohner.
Genre:Anthologie, Science Fiction, Drama
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN