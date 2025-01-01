Philip K. Dick's Electric Dreams
Folge 6: Tötet alle anderen
46 Min.Ab 12
Der berühmte Sci-Fi-Autor Philip K. Dick liefert mit seinen Kurzgeschichten die Vorlage zur starbesetzten Serie: Jede Folge spielt in einer mehr oder weniger entfernten Zukunft. Neben fantastischen Welten, Reisen durch den Weltraum und Angriffen durch Aliens, steht der Mensch in all seinen Facetten im Vordergrund einer jeden Erzählung.
Alle Staffeln im Überblick
Philip K. Dick's Electric Dreams
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anthologie, Science Fiction, Drama
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN