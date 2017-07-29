Folge vom 29.07.2017
Ein Streuner zeigt ZähneJetzt kostenlos streamen
Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 29.07.2017: Ein Streuner zeigt Zähne
44 Min.Folge vom 29.07.2017Ab 6
Unwetterwarnung für Louisiana: Ein Tornado fegt über die Gegend hinweg und wirbelt den Alltag im Villalobos Rescue Center heftig durcheinander! Auch in dieser Folge: Als Mariah einen herrenlosen Hund retten will, zeigt der aggressive Streuner plötzlich Zähne und eine alte Freundin von Tia ist zu Besuch. Cinimon nimmt sich ein Herz und gibt einem Pitbull die zweite Chance, die er verdient...
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7-11: Warner Bros. Discovery, Inc.