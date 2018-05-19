Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 19.05.2018: Der Neue
44 Min.Folge vom 19.05.2018
Der Anruf eines Kollegen von der „Animal Control“ versetzt Hunderetterin Tia Torres in Alarmbereitschaft. Außerhalb der Stadt, im Assumption Parish, wurde eine ausgemergelte Hundemutter gefunden, die vermutlich kurz zuvor ihre Jungen zur Welt gebracht hat. Allerdings fehlt von den Welpen jede Spur! Während die Pitbull-Mama sichtlich von den Strapazen gezeichnet ist, wird im Eilverfahren ein Suchtrupp zusammengestellt, der die Hundebabys vor dem sicheren Tod bewahren soll. Später stattet Christy aus Kalifornien dem „Villalobos Rescue Center“ einen Besuch ab. Die junge Tierfreundin hat einen ungewöhnlichen Wunsch im Gepäck: Sie möchte einen Pitbull im Seniorenalter adoptieren.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.