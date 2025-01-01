Guano - Schatzinseln und VogeldreckJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Guano - Schatzinseln und Vogeldreck
53 Min.Ab 6
Millionen Seevögel nisten und brüten auf den Inseln an der Pazifikküste Perus. Der Kot der Tiere ist reich an Nährstoffen und daher überaus wertvoll: Als Guano-Dünger wird er in die ganze Welt exportiert. Abgebaut wird die Substanz noch heute per Hand - wie schon vor Jahrhunderten von den Inka. Wir haben die Guano-Arbeiter begleitet - entstanden ist ein Portrait über Perus Inseln der Qualen.
