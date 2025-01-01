Alphadi und die Farben der WüsteJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Alphadi und die Farben der Wüste
Er ist einer der erfolgreichsten Modeschöpfer Afrikas: Seidnaly Sidhamed, Künstlername Alphadi. Schon als kleiner Junge entdeckte er den Sinn für alles Schöne, aber da es in einem muslimischen Land wie dem Niger verpönt ist, sich als Junge mit Mode zu beschäftigen, ging Seidnaly nach Paris, um dort Mode zu studieren. Seither begeistern seine Kollektionen mit afrikanischen Stoffen, Mustern und Schmuckelementen auf Modeschauen in aller Welt. Die Wiederbelebung dieser afrikanischen «Haute Couture» hat der modebegeisterte Alphadi zu seinem Lebensinhalt gemacht. Als Modeschöpfer mit afrikanischen Formen, Stoffen, Mustern und Motiven hat er sich international einen Namen erarbeitet. Inspiriert von der Wüstenkultur der Tuareg, passt er deren traditionelle Kleidung an die Mode des 21. Jahrhunderts an, modernisiert uralte handwerkliche Fertigkeiten, Farben und Symbole. Auf mehreren seiner Kreationen prangt das Tuareg-Kreuz von Agades, das Stolz und Größe symbolisiert. In seinem Atelier zuhause in Njamena werden die Stoffe traditionell mit Pigmenten gefärbt, die aus Pflanzen oder Erden gewonnen werden. Alphadi beschäftigt dort örtliche Handwerker, Weber und Silberschmiede, die ein einzigartiges Können geerbt haben, und unterstützt junge afrikanische Talente auf dem Weg in die Modewelt. Zwanzig Jahre Berufspraxis, Boutiquen in Paris und Washington, ein in der Fachpresse bewunderter Stil: Alphadi gehört zu den berühmtesten Stilisten des schwarzen Kontinents. Michael Jackson, Hillary Clinton, Isabelle Adjani und sogar Bernadette Chirac tragen seine Kreationen. Doch all das ist Alphadi noch nicht genug: Bei einer Modenschau mit Nachwuchsdesignern im Senegal will er seine Kunst ein weiteres Mal unter Beweis stellen.
