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Pool Kings - Profis am Werk

Luxus-Pool im Wüstenstaat

HGTVFolge vom 15.09.2023
Luxus-Pool im Wüstenstaat

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 15.09.2023: Luxus-Pool im Wüstenstaat

20 Min.Folge vom 15.09.2023

Familie Benson knackte den Jackpot, als Paul und Brian nach Las Vegas kamen, um den Swimming Pool ihrer Träume zu entwerfen. Bei dem Projekt werden die Jungs auf die Probe gestellt, um den schmalen Wüstengarten in eine luxuriöse Wasserwelt zu verwandeln, die die ganze Familie zusammenbringen soll – einschließlich Wasserfällen, Whirlpool, einer kompletten Außenküche und sogar einem Profi-Volleyballnetz!

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