Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 15.09.2023: Luxus-Pool im Wüstenstaat
20 Min.Folge vom 15.09.2023
Familie Benson knackte den Jackpot, als Paul und Brian nach Las Vegas kamen, um den Swimming Pool ihrer Träume zu entwerfen. Bei dem Projekt werden die Jungs auf die Probe gestellt, um den schmalen Wüstengarten in eine luxuriöse Wasserwelt zu verwandeln, die die ganze Familie zusammenbringen soll – einschließlich Wasserfällen, Whirlpool, einer kompletten Außenküche und sogar einem Profi-Volleyballnetz!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.