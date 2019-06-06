Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 06.06.2019
46 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12

Dr. Dreesen hat heute seinen kleinen Hund Betty mit dabei. So süß der Vierbeiner auch ist, handelt er ganz nach seinem eigenen Kopf. Bei der Kleintiersprechstunde wird es emotional für den Tierarzt: Denn sein Bruder bringt seinen geliebten Jack-Russell-Terrier zur Untersuchung mit, dessen Zustand sehr kritisch zu sein scheint. Bildrechte: Sat.1 Gold.

SAT.1 GOLD
