Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Folge 3
46 Min.Folge vom 30.05.2019Ab 12
Wie jeden Morgen bereitet sich Dr. Dreesen gemeinsam mit seinem Team auf die Kleinsprechstunde vor: Neben einigen Routineuntersuchungen, muss der Tierarzt heute auch einen emotionalen Eingriff vornehmen und das Leiden eines Hundes beenden. Doch Leben und Tod liegen bekanntlich nah beieinander und so wird der Doktor zu einer Fohlengeburt gerufen, die ohne größere Komplikationen verläuft. Bildrechte: Sat.1 Gold.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH