Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLDStaffel 2019Folge 3vom 30.05.2019
46 Min.Folge vom 30.05.2019Ab 12

Wie jeden Morgen bereitet sich Dr. Dreesen gemeinsam mit seinem Team auf die Kleinsprechstunde vor: Neben einigen Routineuntersuchungen, muss der Tierarzt heute auch einen emotionalen Eingriff vornehmen und das Leiden eines Hundes beenden. Doch Leben und Tod liegen bekanntlich nah beieinander und so wird der Doktor zu einer Fohlengeburt gerufen, die ohne größere Komplikationen verläuft. Bildrechte: Sat.1 Gold.

