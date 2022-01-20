Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 5: Episode 5
46 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12
In der Kleintiersprechstunde gibt es einen Notfall: Kampfhund-Dame Beauty hat Wollfäden gefressen, weswegen sich ihr Besitzer große Sorgen macht. Aber ist das wirklich der Grund für ihre Symptome? Außerdem hat Doc Dreesen einen Termin auf Gut Leidenhausen, wo er sich um einen verletzten Uhu kümmern muss. Auf dem benachbarten Gestüt Röttgen kann er dann noch eine persönliche Herzensangelegenheit erledigen, die Partner Klaus sicher erfreuen wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH