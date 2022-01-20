Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 5 vom 20.01.2022
In der Kleintiersprechstunde gibt es einen Notfall: Kampfhund-Dame Beauty hat Wollfäden gefressen, weswegen sich ihr Besitzer große Sorgen macht. Aber ist das wirklich der Grund für ihre Symptome? Außerdem hat Doc Dreesen einen Termin auf Gut Leidenhausen, wo er sich um einen verletzten Uhu kümmern muss. Auf dem benachbarten Gestüt Röttgen kann er dann noch eine persönliche Herzensangelegenheit erledigen, die Partner Klaus sicher erfreuen wird.

