Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 04.12.2020
110 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12

Stimmgewaltige Puppen-Stars, stimmmutige Promi-Sänger, stimmkundige Juroren und eine strahlende Moderatorin: Michelle Hunziker präsentiert "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands". Sechs Plüsch-Charaktere nehmen sich jeweils eines Promis an und stellen sich als "Puppette" der gemeinsamen Herausforderung: Welches Duett begeistert von Woche zu Woche mehr und wird am Ende von den Zuschauern zum Sieger-Duo der schrägsten Gesangsshow Deutschlands gewählt? Bildrechte: SAT.1/Essink, Julian.

SAT.1
