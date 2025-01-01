Pretty Little Liars
Folge 2: Gefangen in Freiheit
42 Min.Ab 12
Der schicke Vorort Rosewood ist das Zuhause der ebenso schicken und beliebten Mädchenclique rund um Aria, Emily, Hanna, Spencer und Alison. Eines Tages verschwindet Alison spurlos, und ein Jahr später erhalten die Freundinnen seltsame Nachrichten und Drohbotschaften von einer Person, die sich 'A' nennt. Von nun an machen sie sich auf die Suche nach deren Verfasser und erleben nebenbei allerhand Abenteuer, Intrigen und Verrat an ihrer High-School.
Pretty Little Liars
Genre:Drama
Produktion:US, 2010
12
© Warner Bros. Entertainment GmbH
