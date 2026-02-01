Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 2: Das erste Mal
40 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
Die junge Studentin Andreea träumt in London von einer Hochzeit mit Cage, der allerdings zu 50 Jahren Haft verurteilt wurde. Michael wird aus dem Gefängnis in Ohio entlassen und beschließt, Erin einen Heiratsantrag zu machen. Auch Joseph darf die Haftanstalt verlassen. Zu diesem Anlass fliegt Svea aus Deutschland nach Amerika, um ihren Freund zu besuchen. Doch die junge Frau sorgt sich um Josephs Zukunft.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC