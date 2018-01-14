Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten

Staffel 1Folge 1vom 14.01.2018
Joyn Plus
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten

Folge 1: Folge 1

45 Min.Folge vom 14.01.2018Ab 12

Marcel sitzt aufgrund eines Gendefekts seit einigen Jahren im Rollstuhl. Er will solange wie möglich selbstständig bleiben, und Mischlingshündin Buffy soll ihm dabei helfen. Die 17-jährige Paulina ist Narkoleptikerin und fällt unkontrolliert in den Tiefschlaf. Der ehemalige Straßenhund Nikko soll dazu ausgebildet werden, sie zu wecken beziehungsweise wachzuhalten und somit Paulines Familie zu entlasten.

Alle Staffeln im Überblick

Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten

Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten

Alle 1 Staffeln und Folgen