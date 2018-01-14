Staffel 1Folge 1vom 14.01.2018
Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen
Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten
Folge 1: Folge 1
45 Min.Folge vom 14.01.2018Ab 12
Marcel sitzt aufgrund eines Gendefekts seit einigen Jahren im Rollstuhl. Er will solange wie möglich selbstständig bleiben, und Mischlingshündin Buffy soll ihm dabei helfen. Die 17-jährige Paulina ist Narkoleptikerin und fällt unkontrolliert in den Tiefschlaf. Der ehemalige Straßenhund Nikko soll dazu ausgebildet werden, sie zu wecken beziehungsweise wachzuhalten und somit Paulines Familie zu entlasten.
Alle Staffeln im Überblick
Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
12