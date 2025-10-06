Promi Big Brother
In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.
Wenn Stars ihre Komfortzone verlassen, wird’s spannend: Wer dreht hinter den Kameras durch und wer kommt sich näher? "Promi Big Brother" zeigt Promis, wie du sie noch nie gesehen hast. Und das Beste: Du entscheidest, wer bleibt und wer geht!
Jedes Jahr ziehen bekannte Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Musik oder Sport in einen kameraüberwachten Bereich - das sogenannte "Haus". Dort leben sie für rund zwei Wochen komplett von der Außenwelt abgeschottet. Ohne Smartphones, Internet oder Kontakt zu Familie und Freund:innen stellen sie sich dem Zusammenleben mit anderen Stars.
Das Haus wird regelmäßig neu in Köln aufgebaut. Wie es ausgestattet ist, ob es unterschiedliche Bereiche gibt, entscheidet Big Brother jedes Jahr neu. So kann es zum Beispiel luxuriöse oder spartanische Wohnbereiche geben.
Die Kameras im Haus filmen 24 Stunden täglich alles, was die Stars tun. Mikrofone sorgen zusätzlich dafür, dass nichts ungehört bleibt.
Eine Besonderheit, die "Promi Big Brother"
unverwechselbar macht: Das Publikum darf mitbestimmen. Per Voting werden
Nominierungen beeinflusst, einzelne Kandidat:innen gerettet oder sogar direkt
rausgewählt. Am Ende entscheidet das Publikum, wer gewinnt - und damit ein
Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nimmt. Du stimmst per Televoting, per
App oder direkt hier auf Joyn ab.
Alle Sendetermine der Staffel "Promi Big Brother" 2025
Seit 2013 beziehen die Stars jedes Jahr den "Promi Big
Brother"-Container. Die dreizehnte Staffel startet am 6. Oktober 2025.
Zwei Wochen läuft die Show täglich live in SAT.1 und auf Joyn, montags und
dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr. Das große
Finale kannst du am 20. Oktober live mitverfolgen.
Alle „Promi Big Brother“-Sendezeiten auf einen Blick:
- Montag,
6. Oktober 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Dienstag,
7. Oktober 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Mittwoch,
8. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Donnerstag,
9. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Freitag,
10. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Samstag,
11. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Sonntag,
12. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Montag,
13. Oktober 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Dienstag,
14. Oktober 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Mittwoch,
15. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Donnerstag,
16. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Freitag,
17. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Samstag,
18. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Sonntag,
19. Oktober 2025, um 22:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
- Montag,
20. Oktober 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Im Anschluss läuft "Promi Big Brother - Die Late Night
Show" in SAT.1 und auf Joyn. In der Talksendung analysierten Jochen Bendel
und Melissa Khalaj die Ereignisse im Container.
Der "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream” beginnt
bereits am 4. Oktober um 15 Uhr mit dem Einzug der Bewohner und Bewohnerinnen.
Zwei Wochen lang kannst du die Geschehnisse vor Ort live exklusiv bei Joyn
PLUS+ mitverfolgen - ohne Pause und ohne Schnitt.
Und auch in SAT.1 gibt es den Livestream zu sehen,
allerdings nicht in voller Länge und erst ab 6. Oktober. Die Sendezeiten können
variieren, starten aber nach der Late-Night-Show und laufen bis circa 5:30 Uhr
des nächsten Tages.
"Promi Big Brother" 2025: Alle Folgen kostenlos live oder online im Stream
Alle Folgen kannst du dir entweder live in SAT.1 oder auf
Joyn anschauen. Hast du mal eine Episode verpasst? Kein Problem: Auf Joyn
findest du alle Folgen und einzelne Clips kostenlos zum Streamen, wann immer du
Lust dazu hast.
Den Livestream gibt es täglich in SAT.1 nach der
Late-Night-Show zu sehen. Hier wird allerdings nur die Nacht gezeigt. Du willst
sehen, was die Promis während des Tages so treiben? Kein Problem! Bei Joyn
PLUS+ gibt es den "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream” exklusiv in
voller Länge und ungekürzt zu sehen.
Alle Kandidaten und Kandidatinnen von "Promi Big Brother" 2025
Wer zieht dieses Jahr in das wohl berühmteste TV-Haus
Deutschlands? Die komplette offizielle Teilnehmerliste von "Promi Big
Brother" 2025 ist aktuell noch geheim - aber sobald alle Namen
veröffentlicht werden, findest du sie hier bei uns zuerst! Wir halten dich auf
dem Laufenden und liefern dir alle Infos zu den neuen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen.
Zur Einstimmung hier schon mal alle bisher bekannten Bewohner:innen für Staffel 13:
- Sarah-Jane
Wollny
- Andrej
Mangold
- Achim
Petry
- Michael
Naseband
- Christina
Dimitriou
- Laura
Blond
- Karina2you
- Marc
Terenzi
- Doreen
Dietel
- Paco
Herb
- Pinar
Sevim
- Satansbratan
Besonders unvergessen bleiben auch frühere Teilnehmer:innen wie:
- Claudia
Obert - Königin der Sprüche und des Champagners
- Kathy
Kelly - überraschte als ruhender Pol mit Tiefgang
- Eloy
de Jong - bewegte mit ehrlichen Geschichten und Teamgeist
- Zlatko
Trpkovski - war in der ersten Staffel von "Big Brother" dabei
und zog 2019 als Star ins Haus
- Werner
Hansch - der Ex-Sportreporter war mit 82 der älteste Gewinner der
Reality-Show
Das ist nur eine kleine Auswahl der Namen, die bei "Promi Big Brother" die Zuschauer:innen bewegt haben. Einer der größten Momente der Show: In der ersten Staffel schritt David Hasselhoff durch eine Tür und sang seinen Erfolgshit "Looking For Freedom".
Die Gewinner und Gewinnerinnen aller "Promi Big Brother"-Staffeln
Seit 2013 kürt "Promi Big Brother" jährlich eine
neue Siegerin oder einen neuen Sieger. Gleich in der ersten Staffel sorgte
Jenny Elvers für eine echte Comeback-Story nach ihrem öffentlichen
Alkohol-Entzug. Ein Jahr später gewann Aaron Troschke die Herzen der
Zuschauer:innen mit Berliner Charme und Authentizität. Auch Ex-Fußballer David
Odonkor zeigte 2015 Teamgeist und Bodenständigkeit. In den Folgejahren prägten
Persönlichkeiten wie der bunte Unternehmer Jens Hilbert, Familienmutter Silvia
Wollny und Kult-Kommentator Werner Hansch mit seinem offenen Geständnis zur
Spielsucht die Show nachhaltig. Zu den jüngsten Siegern zählen Reality-Star
Yeliz Koc (2023) und Leyla Lahouar (2024), die mit Haltung, Emotion und
Fan-Unterstützung überzeugen konnten.
Das sind die Moderator:innen von "Promi Big Brother"
Jochen Schropp und Marlene Lufen führen mit einer Mischung
aus Humor, Feingefühl und bissigen Kommentaren durch die Show. 2025 wird das
eingespielte Duo die Show schon zum achten Mal gemeinsam moderieren.