Das Lieblingsrezept von Raúl Richter

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 12.03.2025
Folge 4: Das Lieblingsrezept von Raúl Richter

47 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6

Viel Liebe, viel Spaß, jede Menge Chaos und ein Tortenteig, der ein bisschen auf Sorgenkind macht: Schauspieler Raúl Richter und Businessfrau Vanessa Schmitt backen in ihrer Berliner Küche eine Schwarzwälder Kirschtorte, die sie vor einige Herausforderungen stellt. Warum die beiden Turteltauben als Team unschlagbar sind und die Tortenwahl einen ganz bestimmten Grund hat: "Promis backen privat" verrät's.

SAT.1
