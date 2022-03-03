Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Property Brothers - Das Duell

Eulen im Gästezimmer

HGTVFolge vom 03.03.2022
Eulen im Gästezimmer

Eulen im GästezimmerJetzt kostenlos streamen

Property Brothers - Das Duell

Folge vom 03.03.2022: Eulen im Gästezimmer

44 Min.Folge vom 03.03.2022

Die letzte Aufgabe vor dem Finale sind die restlichen Schlafzimmer, Bäder, Waschküchen und Treppen, die von Drew und Jonathan renoviert werden wollen. Beide Brüder ziehen alle Register, um die perfekten Gästezimmer und Bäder zu gestalten. Drew glaubt, dass er den Sieg in der Tasche hat, als er einen zusätzlichen Raum zum Renovieren entdeckt. Jonathan plant ein großes Kinderzimmer mit Schreibtisch-Nische und ein künstlerisches Gästezimmer. Der Gewinner der Challenge erhält eine Hollywood-Belohnung – eine Stuntman-Erfahrung wie aus dem Film.

Alle verfügbaren Folgen