Property Brothers - Das Duell
Folge vom 18.05.2023: Das große Finale
45 Min.Folge vom 18.05.2023
Das große Finale steht vor der Tür und damit die ultimative Challenge, die entscheidet, welcher Bruder den Gesamtsieg davonträgt. Drew hat mit seinem Hillside-Haus drei Etappen gewonnen, Jonathan mit seinem Oceanside-Haus zwei, doch bevor die beiden Immobilien auf den Markt kommen, müssen noch die Außenbereiche gestaltet werden. Drew hat sein Renovierungsbudget schon überstrapaziert und kann nicht mehr viel ausgeben, wenn am Ende genug Profit bleiben soll. Jonathan hat besser kalkuliert, um seinen Garten nun optimal aufzupeppen. Doch am Ende werden wie immer die Käufer über Sieg und Niederlage entscheiden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.