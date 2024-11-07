Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 07.11.2024: Knallhart kalkuliert
44 Min.Folge vom 07.11.2024
Die Brüder stehen vor einer schwierigen Entscheidung zwischen zwei Familien in Not: Auf der einen Seite ist ein Investorenpaar, das all seine Ersparnisse in ein misslungenes Geschäft gesteckt hat. Auf der anderen Seite steht ein Ehepaar, das hofft, seine Garage in eine einkommensschaffende Einheit umzubauen, um aus seiner finanziellen Krise herauszukommen. Beide benötigen dringend Unterstützung, und die Brüder müssen abwägen, wem sie helfen wollen.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.