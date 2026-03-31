Vom Fernsehstudio auf die RanchJetzt kostenlos streamen
Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen
Folge vom 31.03.2026: Vom Fernsehstudio auf die Ranch
45 Min.Folge vom 31.03.2026
Zwei TV-Reporter aus Phoenix wagen mit Jonathan und Drew den Schritt ins Ranchleben und besuchen ein „Cowboy College“, um sich auf ihre neue Zukunft vorzubereiten. Gleichzeitig träumt ein Koch aus Dallas mit seiner Partnerin vom Landleben mit Hühnern, Pekannüssen und viel Grund – und lernt, dass der Westen eigene Regeln hat.
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Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.