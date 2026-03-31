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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Vom Fernsehstudio auf die Ranch

HGTVFolge vom 31.03.2026
Vom Fernsehstudio auf die Ranch

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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Folge vom 31.03.2026: Vom Fernsehstudio auf die Ranch

45 Min.Folge vom 31.03.2026

Zwei TV-Reporter aus Phoenix wagen mit Jonathan und Drew den Schritt ins Ranchleben und besuchen ein „Cowboy College“, um sich auf ihre neue Zukunft vorzubereiten. Gleichzeitig träumt ein Koch aus Dallas mit seiner Partnerin vom Landleben mit Hühnern, Pekannüssen und viel Grund – und lernt, dass der Westen eigene Regeln hat.

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