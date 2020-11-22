PS Perlen - Make-Up & Motoröl
Folge 2: Folge 2
87 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Bei Leder-Babe Alex steht eine besondere Aufgabe an: Die komplette Innenausstattung eines LKW-Führerhauses soll neu beledert werden und das in weniger als zweieinhalb Wochen. Wird sie rechtzeitig fertig? Bei Edelschrauberin Tanja geht es heute Schlag auf Schlag: Ihr Stammkunde hat gleich drei Aufträge für sie, aber einer hat es besonders in sich: Die 53-Jährige soll eigentlich einen alten Lamborghini unter die Lupe nehmen, doch dann kommt es doch anders als erwartet. Bildrechte: Kabel Eins.
