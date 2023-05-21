Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge

Dreck, Dreck und noch mehr Dreck

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 21.05.2023
Dreck, Dreck und noch mehr Dreck

Dreck, Dreck und noch mehr DreckJetzt kostenlos streamen

Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge

Folge 2: Dreck, Dreck und noch mehr Dreck

46 Min.Folge vom 21.05.2023

In der zweiten Folge stellt Panagiota den sechs verbliebenen Putzwütigen eine knifflige Aufgabe: Schmutzverkrustete Sneaker, die Kinder beim Fußballspielen ordentlich eingedreckt haben, warten darauf, wieder zum Strahlen gebracht zu werden. Wer es schafft, die Schuhe wieder rein und weiß zu bekommen und die Jury zu überzeugen, sichert sich einen großen Vorteil für die Gruppenchallenge.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge
Kabel Eins
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge

Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge

Alle 1 Staffeln und Folgen