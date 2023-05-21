Dreck, Dreck und noch mehr DreckJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Dreck, Dreck und noch mehr Dreck
46 Min.Folge vom 21.05.2023
In der zweiten Folge stellt Panagiota den sechs verbliebenen Putzwütigen eine knifflige Aufgabe: Schmutzverkrustete Sneaker, die Kinder beim Fußballspielen ordentlich eingedreckt haben, warten darauf, wieder zum Strahlen gebracht zu werden. Wer es schafft, die Schuhe wieder rein und weiß zu bekommen und die Jury zu überzeugen, sichert sich einen großen Vorteil für die Gruppenchallenge.
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© Kabel Eins
