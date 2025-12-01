Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der erste Sprung

NBCUniversal Staffel 1 Folge 1 vom 01.12.2025
Der erste Sprung

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 1: Der erste Sprung

41 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Dr. Ben Song verlässt seine eigene Verlobungsfeier, um den ersten Zeitsprung des neuen Quantum-Leap-Projektes zu machen. Er erwacht schließlich im Jahr 1985 im Körper eines anderen Mannes. Zudem hat er sein Gedächtnis verloren und erkennt seine Verlobte Addison nicht, die ihm in Form eines Holograms zur Hilfe eilt. Indes versucht Songs Team verzweifelt, Ben zurückzuholen. Er muss jedoch erst eine Mission im Jahr 1985 ausführen, bevor er wieder springen kann.

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

