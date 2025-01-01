Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 10: Der Lebensretter
41 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Ben landet im Jahr 1994 im Körper der Assistenzärztin Alex Tomkinson. Nach einem Zugunglück werden viele Verletzte ins Cedarhurst Hospital eingeliefert, und Ben soll drei von ihnen retten. Einer davon ist Eli, der Vater von Alex' Freundin und Kollegin Sandra. Er hat einen Hirntumor, will sich aber nicht behandeln lassen. Louis hingegen ist nur leicht verletzt, doch seine Frau wird für hirntot erklärt. Louis gibt ihr Herz daraufhin zur Spende an die junge Kimberly frei ...
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH