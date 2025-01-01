Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der Lebensretter

NBCUniversalStaffel 1Folge 10vom 05.01.2026
Joyn Plus
Der Lebensretter

Der LebensretterJetzt ohne Werbung streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 10: Der Lebensretter

41 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Ben landet im Jahr 1994 im Körper der Assistenzärztin Alex Tomkinson. Nach einem Zugunglück werden viele Verletzte ins Cedarhurst Hospital eingeliefert, und Ben soll drei von ihnen retten. Einer davon ist Eli, der Vater von Alex' Freundin und Kollegin Sandra. Er hat einen Hirntumor, will sich aber nicht behandeln lassen. Louis hingegen ist nur leicht verletzt, doch seine Frau wird für hirntot erklärt. Louis gibt ihr Herz daraufhin zur Spende an die junge Kimberly frei ...

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen