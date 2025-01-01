Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der Reaktor

NBCUniversalStaffel 1Folge 11
Joyn Plus
Der Reaktor

Der ReaktorJetzt ohne Werbung streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 11: Der Reaktor

41 Min.Ab 12

Ben springt ins Jahr 1962, um dort in den Körpern mehrerer Menschen zu landen - immer am selben Ort, zur selben Zeit. Er ist bei der Vorführung eines experimentellen Atomreaktors dabei, der vordergründig saubere Energie produzieren soll. In Wirklichkeit aber sollen Nuklearwaffen hergestellt werden ...

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen