Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 11: Der Reaktor
41 Min.Ab 12
Ben springt ins Jahr 1962, um dort in den Körpern mehrerer Menschen zu landen - immer am selben Ort, zur selben Zeit. Er ist bei der Vorführung eines experimentellen Atomreaktors dabei, der vordergründig saubere Energie produzieren soll. In Wirklichkeit aber sollen Nuklearwaffen hergestellt werden ...
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH