NBCUniversalStaffel 1Folge 13
Folge 13: Alles für die Familie

41 Min.Ab 12

Ben springt ins Jahr 2009 und landet im Körper von Kamini Prasad. Nach dem Tod von Kaminis Vater führt Mutter Sonali das indische Restaurant, das jedoch kurz vor der Pleite steht. Darüber hinaus hat Sonali Schulden in Höhe von 30.000 Dollar bei ihrer Vermieterin Kathy, die einen hinterhältigen Plan schmiedet: Sie möchte im Restaurant ein Feuer legen, um sowohl die Versicherungssumme als auch die Schulden der Prasads einzustreichen. Kann Ben die Familie vor dem Ruin retten?

