Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 13: Alles für die Familie
41 Min.Ab 12
Ben springt ins Jahr 2009 und landet im Körper von Kamini Prasad. Nach dem Tod von Kaminis Vater führt Mutter Sonali das indische Restaurant, das jedoch kurz vor der Pleite steht. Darüber hinaus hat Sonali Schulden in Höhe von 30.000 Dollar bei ihrer Vermieterin Kathy, die einen hinterhältigen Plan schmiedet: Sie möchte im Restaurant ein Feuer legen, um sowohl die Versicherungssumme als auch die Schulden der Prasads einzustreichen. Kann Ben die Familie vor dem Ruin retten?
Alle Staffeln im Überblick
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH