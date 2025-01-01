Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 14: SOS
41 Min.Ab 12
Ben landet am 2. Mai 1989 im Körper von Commander Rossi auf einem Kriegsschiff der U.S. Navy, das im südchinesischen Meer unter Beschuss gerät. Ben und die Besatzung setzen alles daran, die prekäre Situation aufzuklären, um so einen drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. Mit an Bord der U.S.S. Montana ist auch Addisons Vater, der dort als Erster Offizier arbeitet.
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
