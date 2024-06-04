Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 18: Tag der Entscheidung
41 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Ben wird ins Jahr 2051 katapultiert. Die Erde ist weitestgehend zerstört und nur Ian ist noch am Leben. Ein Code, den Ian in den letzten 20 Jahren programmiert hat, könnte die Freunde allerdings alle retten ...
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
