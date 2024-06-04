Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 18vom 04.06.2024
Folge 18: Tag der Entscheidung

41 Min.Ab 12

Ben wird ins Jahr 2051 katapultiert. Die Erde ist weitestgehend zerstört und nur Ian ist noch am Leben. Ein Code, den Ian in den letzten 20 Jahren programmiert hat, könnte die Freunde allerdings alle retten ...

NBCUniversal
