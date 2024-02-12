Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Atlantis

Staffel 1Folge 2vom 12.02.2024
Atlantis

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 2: Atlantis

41 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Ben wird ins Jahr 1998 katapultiert und landet im Körper des Astronauten David Tamura. An Bord der Raumfähre Atlantis muss er verhindern, dass Tamura während eines Außeneinsatzes im All tödlich verunglückt. Währenddessen versucht Addison herauszufinden, was Ben vor ihr verheimlicht. Sie bittet Ian einen USB-Stick zu dechiffrieren, den sie zu Hause gefunden hat.

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

