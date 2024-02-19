Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 3: Knockout in Vegas
41 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Ben springt ins schrille Las Vegas im Jahr 1977 und in den Körper des vielversprechenden Nachwuchsboxers Danny "Youngblood" Hill am Vorabend seines Kampfes um die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Addison findet heraus, dass Danny den Kampf ursprünglich verloren hat, weil er abgelenkt war. Sie vermutet, dass dies an Dannys Freundin Angela liegt, die, wie sich herausstellt, auch mit Dannys Gegner, dem amtierenden Champion Roy Gordon, zusammen ist ...
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH