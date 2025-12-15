Ein Ort namens SalvationJetzt ohne Werbung streamen
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 5: Ein Ort namens Salvation
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Ben springt in den Wilden Westen des Jahres 1897. Die Stadt Salvation wird von einer Bande tyrannisiert, die im Auftrag einer Eisenbahngesellschaft die Bewohner vertreiben soll. Ben bekommt als Revolverheld Diego de la Cruz den Auftrag, deren Anführer, Josiah McDonough, in einem klassischen Western-Showdown zu besiegen.
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH