Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Das große Beben

NBCUniversalStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Das große Beben

Das große BebenJetzt ohne Werbung streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 6: Das große Beben

41 Min.Ab 12

Ben springt ins Jahr 1989 in den Körper eines Mannes namens John Harvey. Inmitten des Chaos nach einem verheerenden Erdbeben in San Francisco muss er Johns Sohn Jason finden, bevor dieser bei einem Gebäudeeinsturz ums Leben kommt. Doch um den nächsten Zeitsprung einzuleiten, muss Ben nicht nur Jason retten, sondern auch für Familienharmonie sorgen ...

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen