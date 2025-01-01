Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 6: Das große Beben
41 Min.Ab 12
Ben springt ins Jahr 1989 in den Körper eines Mannes namens John Harvey. Inmitten des Chaos nach einem verheerenden Erdbeben in San Francisco muss er Johns Sohn Jason finden, bevor dieser bei einem Gebäudeeinsturz ums Leben kommt. Doch um den nächsten Zeitsprung einzuleiten, muss Ben nicht nur Jason retten, sondern auch für Familienharmonie sorgen ...
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH