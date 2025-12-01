Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 22.12.2025
Folge 7: Die Macht des Glaubens

41 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Ben springt im Jahr 1934 in den Körper des Priesters James Davenport. Er soll einer jungen Frau namens Daisy Gray einen Dämon austreiben. Zunächst hat Ben starke Zweifel daran, dass Daisy wirklich besessen ist, und sucht eine wissenschaftliche Erklärung für die Ereignisse. Dann erfährt er jedoch am eigenen Leib, was es heißt, einem Dämon zu begegnen ...

NBCUniversal
