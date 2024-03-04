Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 04.03.2024
Folge 8: Freunde fürs Leben

40 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Ben landet im Jahr 1996 im Körper des Schülers Ben Winters. Gemeinsam mit seinen Freunden Stacy, Roy und Leah flüchtet der Teenager aus einer Besserungsanstalt für Jugendliche. Kurz nach ihrem Ausbruch bauen die vier jedoch einen Autounfall und streifen bei glühender Hitze durch unwegsames Gelände - ohne Wasser und Nahrung. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod ...

