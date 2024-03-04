Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 8: Freunde fürs Leben
40 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Ben landet im Jahr 1996 im Körper des Schülers Ben Winters. Gemeinsam mit seinen Freunden Stacy, Roy und Leah flüchtet der Teenager aus einer Besserungsanstalt für Jugendliche. Kurz nach ihrem Ausbruch bauen die vier jedoch einen Autounfall und streifen bei glühender Hitze durch unwegsames Gelände - ohne Wasser und Nahrung. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod ...
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH