Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 9: Bodyguard
41 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Ben wird ins Jahr 1979 katapultiert und landet im Körper des Personenschützers Jack Armstrong, der als Carly Farmers Bodyguard angestellt ist. Er soll die berühmte Sängerin vor einem Attentat beschützen. Als beim Soundcheck ein Scheinwerfer auf die Bühne fällt, ist Ben zur Stelle. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt, es folgen weitere Anschläge. Carlys jüngere Schwester Jamie gerät unter Verdacht ...
Alle Staffeln im Überblick
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH