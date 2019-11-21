Queen of Drags
Folge 2: Folge 2
99 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Die Drag Queens setzen sich in dieser Folge mit dem Thema "Universum" auseinander. Welche Queen ist von einem anderen Stern? Welche Queen sieht auch als Alien phänomenal aus? Als Gast-Jurorin begrüßen Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz in dieser Folge die amerikanische Mode-Ikone Amanda Lepore.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of Drags
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12