Queen of Drags

Folge 3

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 28.11.2019
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Queen of Drags

Folge 3: Folge 3

102 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Passend zum Wochenmotto "Fairytale" sollen sich die Queens in Märchenfiguren verwandeln und die Zuschauer und Jury in eine Traumwelt mitnehmen. Dabei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Welche Drag Queen verzaubert das Publikum sowie die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Gastjurorin Leona Lewis?

