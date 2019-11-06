Die Promi-Woche im "Quiz-Taxi": Heute mit Charlotte Karlinder ("Sat.1 Frühstücksfernsehen")Jetzt ohne Werbung streamen
Quiz Taxi
Folge 35: Die Promi-Woche im "Quiz-Taxi": Heute mit Charlotte Karlinder ("Sat.1 Frühstücksfernsehen")
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute steigt ein prominenter Fahrgast ins "Quiz Taxi" und stellt sich den Fragen von Thomas Hackenberg: Charlotte Karlinder. Der erspielte Betrag wird gespendet. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1