Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quiz Taxi

Folge 46

Staffel 1Folge 46vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 46

Folge 46Jetzt ohne Werbung streamen

Quiz Taxi

Folge 46: Folge 46

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Thomas Hackenberg, Moderator und Fahrer des "Quiz Taxi", bietet den Fahrgästen die Chance, ein kleines Vermögen zu gewinnen: Für jede richtig beantwortete Quizfrage bekommen die Passagiere Bargeld. Sie können zwei Joker einsetzen und haben drei "Leben": Bei der dritten falsch beantworteten Frage aber verlieren sie nicht nur den erspielten Betrag, sondern müssen sofort aussteigen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen