Mütter, wie sie unterschiedlicher nicht sein könntenJetzt kostenlos streamen
Rabenmütter
Folge 1: Mütter, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten
23 Min.Ab 12
Jede Mutter will das Beste für ihr Kind - aber darüber, was das genau bedeutet, herrscht Uneinigkeit. Während Viola überzeugt ist, jeden Schritt ihrer Tochter kontrollieren zu müssen, ist Lea bereit, ihrem Sohn den Schreck seines Lebens zu verpassen - nur damit er Zähne putzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rabenmütter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Engels, Guido