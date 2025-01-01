Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rabenmütter

Mütter dürfen Regeln brechen

SAT.1Staffel 1Folge 2
Mütter dürfen Regeln brechen

Rabenmütter

Folge 2: Mütter dürfen Regeln brechen

23 Min.Ab 12

Mutter zu sein, ist nicht immer einfach. Gerade deshalb müssen Viola, Sabine, Ulrike und Lea kreativ werden: Ob es das Laubgebläse zum Haare trocknen ist oder der Postbote, der zum Kind abholen geschickt wird - solange es hilft, den Alltag zu meistern, ist es erlaubt.

