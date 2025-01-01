Rabenmütter
Folge 8: Rabenmütter halten zusammen!
23 Min.Ab 12
Die Rabenmütter versuchen alles, um es ihren Kindern recht zu machen und greifen dabei zu ungewöhnlichen Methoden. So macht sich Viola das Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" zu eigen und sagt ihrem Sohn nicht nur Klausurlösungen vor, sondern überwacht ihn auch mit einem Peilsender. Währenddessen versucht Sabine, für ihre Tochter da zu sein.
