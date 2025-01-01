Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rabenmütter

SAT.1Staffel 2Folge 8
Folge 8: Babysitter

22 Min.Ab 12

Ob chronisch überfordert, übertrieben fürsorglich oder unverschämt direkt: In der Sketch-Comedy "Rabenmütter" laufen vier deutsche Schauspielerinnen zu komödiantischer Höchstform auf. Bei den "Rabenmüttern" regiert die Anarchie, denn sie sind vor allem eins: unvorhersehbar - und dabei herrlich politisch unkorrekt!

