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Raising The Bar

MTB-Doku: Audi Nines zu Cranworx Kanada

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 01.12.2021
MTB-Doku: Audi Nines zu Cranworx Kanada

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Raising The Bar

Folge 3: MTB-Doku: Audi Nines zu Cranworx Kanada

16 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12

Erik und Emil rocken die Audi Nines MTB, riskieren eine Segway-Tour und reisen zum Crankworx B.C. in Kanada.

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