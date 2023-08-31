Ein Brief von der Queen und SilberbesteckJetzt kostenlos streamen
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
Folge 2: Ein Brief von der Queen und Silberbesteck
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6
In der Auktionshalle ist ein besonderer Brief ins Haus geflattert. Die Absenderin lässt die Herzen der Antiquitäten-Profis hochschlagen: Die Queen höchstpersönlich. Doch zunächst prüfen die Experten: Ist der Brief wirklich echt? Ist das Schriftstück am Ende ein Ladenhüter oder ein royaler Verkaufsschlager? Heute ebenfalls auf dem Prüfstand: Das Besteck von Mitarbeiterin Gabriele wird von Silberexpertin Romina Navaz geprüft. Ist es mehr wert als eine schöne Erinnerung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 GOLD