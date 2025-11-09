Rippchen in Apfelwein gedünstetJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 09.11.2025: Rippchen in Apfelwein gedünstet
22 Min.Folge vom 09.11.2025
Elizabeth erwartet Besuch von ihrer Cousine Roz und deren Familie und bereitet dafür ein festliches Barbecue vor. Neben frischem Focaccia mit Kräutern und essbaren Blüten serviert sie Schweinerippchen, die langsam in Apfelwein gegart werden. Die Kombination aus traditionellen Rezepten und besonderer Zubereitung macht das Abendessen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch die Gemeinschaft auf der Ranch rückt dabei in den Mittelpunkt.
