Staffel 2Folge 2vom 04.04.2017
Red Bull Flugtag Bulgarien S2 E2Jetzt kostenlos streamen
Red Bull Flugtag
Folge 2: Red Bull Flugtag Bulgarien S2 E2
27 Min.Folge vom 04.04.2017Ab 12
20.000 Zuschauer begrüßen Teams von Amateurfliegern, die versuchen, an der Küste des Schwarzen Meeres zu fliegen.
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Red Bull Flugtag
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Genre:Unterhaltung, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
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