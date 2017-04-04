Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 2Folge 4vom 04.04.2017
26 Min.Folge vom 04.04.2017Ab 12

Vierzig Teams versuchen, den Sturz in den Ohio River zu vermeiden, indem sie erfinderische selbstgebaute Flugmaschinen steuern.

